Slow Türk Canlı Dinle

Canlı Slow Türk Dinle, Canlı Yayın Alternatiflerini YAYIN 1 ve YAYIN 2 seçeneklerimizden deneyin ..

Popüler Radyolar

Slow Türk, Canlı Yayınını Buradan Takip Edebilirsiniz…

95.3 radyo frekansını kullanarak dinleyicilerin slow türde müzikleri ulaştırmaktadır. Bu kategori altındaki hemen hemen her müziği kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Ayrıca günümüzün ve son senelerin en çok dinlenilen ve adeta hit haline gelen müziklerini de dinleyebilirsiniz. Slow kategorisi ile ilgili programlar sayesinde de radyo kanalı daha canlı hale gelmiş ve dinleyici sayısını arttırmıştır. Açılmış olduğu ilk günden itibaren hızla hayran kitlesini arttırmıştır. Bununla beraber de kalitesini de arttırarak daha kaliteli bir yayın anlayışına geçen Slow Türk gün geçtikçe bu başarısını da arttırmaktadır. Sizlerin de beğenerek izleyeceğiniz programları vakit geçirmek amacıyla Türkiye’nin hemen hemen her yerinden kolay bir şekilde dinleyebileceğinizi belirtebiliriz.

Frekans ve Bilgiler:



30 Kasım 2005 tarihinde yayın hayatına başlayan Slow Türk Radyo Aşkın Frekansı sloganı ile slow müziğin en güzel tonlarını hayatımıza katmıştır. Doğan Medya Grubunun yayın organı olan radyo istasyonu Radyo D, Radyo Moda ve CNN Türk Radyosu ile aynı çatı altında hizmetlerini vermektedir. Genel olarak yerli ve yabancı slow müzik parçalarına yer verilen kanalda birçok ünlü isim program yapmış halen de yapmaya devam etmektedir.

Slow Türk Programcıları ve DJ’leri

Slow Türk radyoda hafta içi her sabah saat 06.30 ile 10.00 arasında program yapan Yağmur Gümüşyay güne güzel başlangıç yapmak isteyenlere eşlik ediyor. Haluk Sarıtaş ise hafta içi her gün 10.00 – 14.00 saatleri arasında yaptığı programı ile severek dinleniyor. Slow Türk Hit slow müziğin en sevilen parçalarına her gün yer veriyor. Fatih Uslu’nun sunduğu Güne veda ederken programı ise hafta içi her gün saat 18.00 – 23.00 saatleri arasında romantik şarkılar ile sevilen bir diğer program. Bunun yanında kanalda Slow Türk Nostalji, Top 20 ve Künye gibi farklı radyo programları dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Slow Türk Frekansları

Karasal yayının yanı sıra internet üzerinden de dinlenebilen Slow Türk frekansları aşağıdaki gibidir:

Eskişehir 101.0

Balıkesir 88.0

Bursa 103.7

Kocaeli 104.5

Samsun 105.7

Gaziantep 107.3

İzmir 87.7

Mersin 87.9

Antalya 92.9

Konya 94.5

Ankara 95.3

İstanbul 95.4

Çorlu 95.4

Yalova 95.4

Adana 98.5

Eski adı Radyo Foreks olan radyo Doğan Holding Bünyesi medya kuruluşlarından olan Slow Türk En çok Takip Edilen Aşk Şarkılarının vazgeçilmezi olarak hızla büyümektedir. Kendi kategorisinde en çok takip edilen radyo olan Slow Türk’desiniz iyi dinletiler…